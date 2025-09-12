Maquinchao: Relevamiento e inspección técnica en la laguna Ñe Luan

El equipo técnico del Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizó una inspección en la zona de la toma del Arroyo Maquinchao y en el sistema de derivación hacia la laguna Ñe-Luan, para verificar el funcionamiento general de las obras.

El sistema de aportes de agua se caracteriza por ser de desborde o excedentes, los cuales antiguamente se distribuían de forma natural sobre el valle de inundación, pero que en la actualidad se regulan mediante obras de derivación y de conducción, en particular a través del denominado “Canal de los Ingleses” y de intervenciones en el mallín.

Ante la inquietud de vecinos y vecinas presentada ante el Superintendente del DPA, Gastón Renda, por la Intendenta local Silvana Pérez, profesionales del área de recursos hídricos recorrieron la zona.

A partir del relevamiento realizado se presentó un informe al Municipio de Maquinchao con las alternativas a estudiar para mejorar la eficiencia de conducción y los caudales de ingreso hacia la laguna.