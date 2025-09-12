Maquinchao Regionales

Maquinchao: Relevamiento e inspección técnica en la laguna Ñe Luan

Ricardo Manrique 40 minutos ago

El equipo técnico del Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizó una inspección en la zona de la toma del Arroyo Maquinchao y en el sistema de derivación hacia la laguna Ñe-Luan, para verificar el funcionamiento general de las obras.

El sistema de aportes de agua se caracteriza por ser de desborde o excedentes, los cuales antiguamente se distribuían de forma natural sobre el valle de inundación, pero que en la actualidad se regulan mediante obras de derivación y de conducción, en particular a través del denominado “Canal de los Ingleses” y de intervenciones en el mallín.

Ante la inquietud de vecinos y vecinas presentada ante el Superintendente del DPA, Gastón Renda, por la Intendenta local Silvana Pérez, profesionales del área de recursos hídricos recorrieron la zona.

A partir del relevamiento realizado se presentó un informe al Municipio de Maquinchao con las alternativas a estudiar para mejorar la eficiencia de conducción y los caudales de ingreso hacia la laguna.

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias