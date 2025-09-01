Comenzó el pago de becas a 346 estudiantes universitarios y terciarios

El Gobierno de Río Negro cumplió con el pago de la primera cuota de becas para acompañar la trayectoria de 346 estudiantes de nivel terciario y universitario.

Esta acción se enmarca en el Programa Provincial de Becas Terciarias y Universitarias destinado a estudiantes que ingresen o estén cursando estudios universitarios o terciarios, dentro o fuera de la provincia y que por su situación precisen este tipo de becas.

En un encuentro llevado a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue en General Roca, la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, encabezó la entrega de las becas a estudiantes y señaló que “la política del Gobierno Provincial es acompañar a cada estudiante rionegrino en su trayecto formativo”.

Además, destacó que “el Gobierno de Río Negro ha decidido poder seguir garantizando el acompañamiento a esos estudiantes. Ya sean terciarios o universitarios, por lo que con fondos provinciales y con muchísimo esfuerzo, nuestro Gobernador Alberto Weretilneck ha decidido seguir brindando este acompañamiento”.

De las y los estudiantes que recibieron su beca, 150 corresponden Institutos de Formación Docente Continua, 85 a la Universidad Nacional del Comahue, 30 a la Universidad Nacional de Río Negro y 81 a otras universidades. El monto total de cada una de estas becas es de $317.800.

En el mismo sentido se expresó la Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Daiana Neri: “Para nosotros este tipo de entrega tienen que ver con poder visibilizar el rol que cumple el Estado en acompañar en este caso trayectorias de muchos chicos y chicas de nuestra provincia”.

Asimismo, resaltó la voluntad del Gobierno Provincial de estar cerca de las universidades en un momento tan complejo: “Buscamos estar cerca y acompañar a todos aquellos que necesita esta provincia para desarrollarse, que son los estudiantes, los jóvenes y los docentes”

Entre otras autoridades provinciales también estuvieron presentes el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Juan Carlos Fernández y Victoria Formiga Fresser, Secretaria de Bienestar Estudiantil de dicha Facultad.