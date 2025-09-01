Provincia

Comenzó el pago de becas a 346 estudiantes universitarios y terciarios

Ricardo Manrique 10 horas ago

El Gobierno de Río Negro cumplió con el pago de la primera cuota de becas para acompañar la trayectoria de 346 estudiantes de nivel terciario y universitario.

Esta acción se enmarca en el Programa Provincial de Becas Terciarias y Universitarias destinado a estudiantes que ingresen o estén cursando estudios universitarios o terciarios, dentro o fuera de la provincia y que por su situación precisen este tipo de becas.

En un encuentro llevado a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue en General Roca, la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, encabezó la entrega de las becas a estudiantes y señaló que “la política del Gobierno Provincial es acompañar a cada estudiante rionegrino en su trayecto formativo”.

Además, destacó que “el Gobierno de Río Negro ha decidido poder seguir garantizando el acompañamiento a esos estudiantes. Ya sean terciarios o universitarios, por lo que con fondos provinciales y con muchísimo esfuerzo, nuestro Gobernador Alberto Weretilneck ha decidido seguir brindando este acompañamiento”.

De las y los estudiantes que recibieron su beca, 150 corresponden Institutos de Formación Docente Continua, 85 a la Universidad Nacional del Comahue, 30 a la Universidad Nacional de Río Negro y 81 a otras universidades. El monto total de cada una de estas becas es de $317.800.

En el mismo sentido se expresó la Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Daiana Neri: “Para nosotros este tipo de entrega tienen que ver con poder visibilizar el rol que cumple el Estado en acompañar en este caso trayectorias de muchos chicos y chicas de nuestra provincia”.

Asimismo, resaltó la voluntad del Gobierno Provincial de estar cerca de las universidades en un momento tan complejo: “Buscamos estar cerca y acompañar a todos aquellos que necesita esta provincia para desarrollarse, que son los estudiantes, los jóvenes y los docentes”

Entre otras autoridades provinciales también estuvieron presentes el  Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Juan Carlos Fernández y Victoria Formiga Fresser, Secretaria de Bienestar Estudiantil de dicha Facultad.

