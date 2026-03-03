Más de 300 inscriptos en el programa Incentivo al Conocimiento para el ciclo lectivo 2026

En la sede del Ente Región Sur, en Maquinchao, se reunió la Comisión Regional del programa Incentivo al Conocimiento de manera presencial y virtual para analizar distintos aspectos vinculados al funcionamiento del programa durante el ciclo lectivo 2026, que ya supera los 300 inscriptos.

Durante el encuentro, uno de los temas abordados fue el análisis del reglamento y la elaboración de propuestas de modificaciones que serán presentadas ante las autoridades institucionales.

Además, junto a los referentes locales se revisaron los números de ingresantes y renovantes que deberán ser auditados para su aprobación. Por su parte, desde la coordinación se brindó información sobre el funcionamiento del sistema de carga de datos, con el objetivo de contar con todas las inscripciones sistematizadas y auditadas, y así determinar el número final de participantes del programa.