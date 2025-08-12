Maquinchao Regionales

Maquinchao: Nueva inscripción para capacitación en Lengua de Señas Argentina

Ricardo Manrique 10 horas ago

La Fundación Sordos Comahue, en conjunto con el Área de Discapacidad Municipal, abre la inscripción para la capacitación en Lengua de Señas Argentina (LSA) Nivel 1, destinada al público en general. También se dará continuidad con el Nivel 2, para quienes ya cursaron anteriormente.

No se requieren conocimientos previos para el Nivel 1.

📅 Días y horarios: sábados, de 15:30 a 17:00 hs, con encuentros quincenales (una clase presencial y una virtual por mes).
📍 Lugar: Asociación Sol y Esperanza – Avenida San Martín.
🗓 Inicio: sábado 23 de agosto.

En Fundación Sordos Comahue nos comprometemos firmemente con la inclusión, la educación y la igualdad de oportunidades para todos.

“Sumate a esta experiencia transformadora. Comunicar también es incluir.”

📲 Consultas e inscripciones:

