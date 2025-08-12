Con 19 talleres abrió la inscripción de UPAMI-CURZAS del segundo trimestre

La Universidad Para Adultos Mayores Integrados (UPAMI) del CURZAS-UNCo abrió hoy lunes 11/8 la inscripción para participar de 19 talleres (11 presenciales, 5 virtuales y 4 mixtos) que comenzarán la cursada el 1º de septiembre.

Este lunes arrancaron las inscripciones online para afiliados al PAMI en el siguiente link de la obra social https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami. Y a partir de este martes 12/8 empiezan las inscripciones presenciales (tanto para afiliados como para no afiliados a PAMI) los días lunes, martes y jueves de 10 a 12 horas en el aula del Proyecto de Género del CURZAS-UNCo.

La oferta académica es la siguiente:

Talleres presenciales:

-Mitos, creencias y una nueva perspectiva

-Principios de huerta y agroecología

-El cuerpo y su dimensión simbólica

-Escritura creativa 2

-Portugués básico

-El pretexto en la escritura

-Reactivar el pensamiento

-Tecnología para la vida diaria 1

-El arte de hacer collage

-Juegos de mesa

-Fotografía

Talleres Virtuales:

-Origami: El arte del plegado del papel (Avanzado)

-Origami: El arte del plegado del papel (Inicial)

-Idioma y cultura italiana

-“La Dialéctica del Amo y del Esclavo” Me jubilé y ahora qué?

-Lectura y escritura creativa

Talleres Presenciales/virtuales:

-Filosofía para no filósofos

-Creatividad y bienestar

-Idioma inglés 1

-Filo III: La sociedad contemporánea.

El inicio de las clases del 1º de septiembre dependerá de los cupos. Cada curso tiene que llegar a los 12 inscriptos de PAMI para comenzar.

Para más información pueden escribir consultas a: upami@curza.uncoma.edu.ar