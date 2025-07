Incorporarán lengua de señas en los himnos Nacional y de Río Negro en las escuelas

La Legislatura aprobó un proyecto en primera vuelta que busca incorporar la enseñanza del Himno Nacional Argentino y del Himno Provincial de Río Negro en Lengua de Señas Argentina (LSA) dentro del sistema educativo formal. Además, establece que en los actos oficiales se incluya su interpretación en LSA.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores de Pro Unión Republicana Ofelia Stupenengo, Juan Martín, Juan Murillo Ongaro y Gabriela Picotti. La propuesta apunta a “romper con la barrera de la comunicación hacia las comunidades sordas”.

La propuesta surgió de un planteo de la Asociación de Sordos de la provincia de Río Negro, cuyos integrantes expresaron que no podían “sentir” los himnos de la misma manera que las personas oyentes, y manifestaron su deseo de que fueran interpretados en LSA.

Stupenengo explicó en la sesión que el objetivo “es superar obstáculos vinculados a la inclusión y derribar prejuicios sociales, garantizando que las personas sordas también puedan emocionarse y reconocerse en los símbolos patrios, los cuales hoy se expresan únicamente en forma oral, quedando excluidas de su conocimiento y disfrute”.

El proyecto establece que en los actos escolares y oficiales la interpretación en LSA debe realizarse “a manos descubiertas”, es decir, sin guantes ni pinturas, con el fin de asegurar una visualización clara y precisa de las señas.

“Poder expresar y compartir las emociones tiene que ser una parte fundamental en nuestras vidas y nuestras relaciones. Sentirnos escuchados, comprendidos y aceptados, mejora la autoestima”, subrayó.

Dijo que “el proyecto se enmarca en las políticas públicas que apuntan al pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. En particular, procura contribuir a vencer las barreras que impiden la plena participación en la sociedad de las personas sordas e hipoacúsicas“.

En este contexto, afirmó que “cobra importancia la lengua de señas como instrumento de comunicación. Se trata de un idioma natural estructuralmente distinto del lenguaje oral, una lengua visual, por lo que requiere de una correcta utilización y visualización manual y gestual para garantizar la comprensión efectiva del mensaje.

El legislador Daniel Belloso (PJ-Nuevo Encuentro), por su parte, sostuvo que “más allá de este proyecto los trabajadores de la educación lo vienen implementando con distintos proyectos en todos los niveles”.

“Estas son iniciativas que reivindican a la política porque comienzan a cambiar en algo nuestro accionar cotidiano”, concluyó.

A su turno, Daniela Agostino (CC ARI – Cambiemos) destacó que “no importa cuantas personas serán las beneficiadas con esta idea, con que sea una es suficiente”.

Añadió que “la comunidad educativa toma conciencia que se visibiliza la situación de que muchos chicos no se sienten parte de las fiestas y los actos. Este cambio se puede hacer y no es difícil. No hace falta una gran capacitación, sino voluntad y ganas”.