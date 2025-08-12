Salud agiliza la provisión de prótesis a pacientes de hospitales

El Ministerio de Salud está realizando la entrega de las prótesis y material quirúrgico que formaron parte de la histórica licitación realizada en forma conjunta con la Obra Social Provincial IPROSS y Horizonte Seguros.

Este gran paso, moderniza el acceso a prótesis en Río Negro permitiendo acortar los plazos de entrega, disminuyendo la espera de los pacientes y asegurando una respuesta ágil y eficiente en casos de urgencia.

Con una inversión total de $2.000 millones y con un descuento promedio del 32% obtenido sobre valores de mercado, esta licitación se brinda a los pacientes de Salud Pública, por el término de seis meses o hasta agotar stock.

La provisión incluye: prótesis de rodilla, cadera ,columna, maxilofacial, suturas y otros elementos de prótesis urológicas, traumatológicas y neuroquirúgicas.

De esta manera se optimizan gastos y mejora la eficiencia en la adquisición de materiales.