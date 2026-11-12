Maquinchao: la familia de Laura Tellechea brindó detalles sobre su estado de salud

La joven policía permanece internada en terapia intensiva y es monitoreada permanentemente por el equipo médico. Según informó su familia, presenta lesiones en la zona pélvica, una fractura de sacro y otra en una pierna, por lo que deberá ser intervenida quirúrgicamente.

La familia de Laura Tellechea, la joven policía de Maquinchao, difundió una actualización sobre su estado de salud y agradeció las muestras de acompañamiento y solidaridad recibidas en las últimas horas.

A través de un mensaje, informaron que Laura permanece internada en terapia intensiva, donde es evaluada constantemente por los profesionales médicos.

En cuanto a las lesiones, detallaron que presenta una luxación pélvica, fractura de sacro y una fractura en una pierna. Además, tiene un esguince en el tobillo derecho y golpes en distintas partes del cuerpo.

Debido a las lesiones, deberá ser sometida a una intervención quirúrgica, aunque hasta el momento la familia indicó que todavía no recibió confirmación sobre la fecha de la operación.

El pedido de la familia

En el mismo comunicado, sus familiares solicitaron respeto y responsabilidad al momento de compartir información sobre su evolución, y aclararon que serán ellos quienes comuniquen las novedades a medida que reciban los partes médicos.

También expresaron su agradecimiento a todas las personas que enviaron mensajes de apoyo, acompañamiento y buenos deseos durante este difícil momento.

“Nos hacen mucho bien. Gracias por entender y por seguir orando por ella”, manifestaron.

La familia continuará informando sobre la evolución de Laura conforme los médicos les brinden nuevas precisiones.