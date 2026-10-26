Weretilneck: “es una obra histórica pone fin a las restricciones de gas en Río Negro”

La finalización de las obras de repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico marca un antes y un después para el abastecimiento de gas natural en la región. El Gobernador Alberto Weretilneck participó este lunes en Chubut de la puesta en marcha de esta infraestructura estratégica, que permitirá ampliar el servicio con miles de nuevas conexiones para viviendas, comercios e industrias, eliminando las restricciones que durante años limitaron el crecimiento de las localidades cordilleranas y de la Región Sur.

“Es histórico para la Patagonia, para Chubut, para Río Negro y Neuquén. Estamos en la planta compresora de esta megaobra que lleva el gas desde Chubut a El Bolsón, Bariloche, Pilcaniyeu, Comallo e Ingeniero Jacobacci. No vamos a tener más restricciones”, destacó Weretilneck, desde el lugar.

El Mandatario rionegrino participó de la puesta en marcha en la Planta Compresora Holdich, en Chubut, junto al Gobernador Ignacio Torres y autoridades de Camuzzi. Lo acompañaron los intendentes de Bariloche, Walter Cortés; de El Bolsón, Bruno Pogliano; de Comallo, Raúl Hermosilla; de Ingeniero Jacobacci, José Mellado y de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo.

La obra representa una respuesta a una demanda histórica de las comunidades patagónicas, que desde hace años tenían restringida la incorporación de nuevos usuarios debido a las limitaciones del sistema. Esta situación impedía que miles de familias accedieran al servicio y condicionaba el crecimiento de la industria, el comercio y los emprendimientos productivos.

“Desde hoy, los municipios, Camuzzi y la Provincia vamos a llevar gas a todos los barrios de las ciudades. No hay más restricciones”, ratificó Weretilneck, al destacar las posibilidades que se abren para extender las redes domiciliarias.

El Gobernador también puso el acento en el impacto económico de la obra. La mayor disponibilidad de gas permitirá acompañar nuevas inversiones en hotelería, cabañas, restaurantes y empresas que quieran instalarse o ampliar sus actividades en Río Negro. “Familias y empresas, eso es lo importante. Es lo que hicimos los gobernadores de la Patagonia junto con Camuzzi”, expresó.

En El Bolsón, el Gobernador firmó días atrás el contrato para ejecutar la segunda etapa de ampliación de la red de gas en el barrio Luján, sobre la Ruta Nacional 40. La obra permitirá llegar a 80 familias y se suma a los trabajos de extensión de cañerías realizados sobre las calles Enebro y Quemquemtreu.

En Pilcaniyeu, la Provincia licitó una nueva ampliación de la red de gas para llegar a 45 familias, con una inversión provincial superior a los $55 millones. En Comallo, también se avanza en la obra para para extender el servicio a 40 familias de los barrios Alto Comallo y 12 Viviendas, con una infraestructura preparada para futuras conexiones.

Por su parte, en Ingeniero Jacobacci, Weretilneck firmó recientemente la ampliación de la red de gas para beneficiar a 95 familias, con capacidad para incorporar nuevos usuarios. Además, se proyecta una nueva extensión para el barrio Las Plantas, como parte de las inversiones que acompañan el crecimiento de la localidad y su desarrollo productivo.

Estas obras muestran cómo la ampliación de la capacidad del Sistema Cordillerano-Patagónico se traduce en proyectos concretos para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos, con inversiones provinciales destinadas a que el servicio llegue efectivamente a los hogares.