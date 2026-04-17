Maquinchao inició el curso para obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos

La Municipalidad de Maquinchao dio inicio al curso de capacitación para la obtención del Carnet de Buenas Prácticas en Manipulación de Alimentos, una herramienta fundamental para garantizar la seguridad e higiene en la elaboración y comercialización de alimentos.

La propuesta cuenta con más de 50 personas inscriptas y se desarrolla en el Centro Cultural Kuky Cayunao, con el acompañamiento de los docentes Daniel Araya y Oscar Díaz.

Durante el inicio de la actividad también estuvo presente el Secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Sr. Alejandro Abraham, quien acompañó esta importante instancia de formación destinada a vecinos y vecinas de la localidad.

Desde el municipio destacaron la relevancia de este tipo de capacitaciones, que permiten fortalecer conocimientos y promover prácticas seguras en la manipulación de alimentos, contribuyendo al cuidado de la salud de toda la comunidad.