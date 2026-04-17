Maquinchao inició el curso para obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos

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La Municipalidad de Maquinchao dio inicio al curso de capacitación para la obtención del Carnet de Buenas Prácticas en Manipulación de Alimentos, una herramienta fundamental para garantizar la seguridad e higiene en la elaboración y comercialización de alimentos.

La propuesta cuenta con más de 50 personas inscriptas y se desarrolla en el Centro Cultural Kuky Cayunao, con el acompañamiento de los docentes Daniel Araya y Oscar Díaz.

Durante el inicio de la actividad también estuvo presente el Secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Sr. Alejandro Abraham, quien acompañó esta importante instancia de formación destinada a vecinos y vecinas de la localidad.

Desde el municipio destacaron la relevancia de este tipo de capacitaciones, que permiten fortalecer conocimientos y promover prácticas seguras en la manipulación de alimentos, contribuyendo al cuidado de la salud de toda la comunidad.

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