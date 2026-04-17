Comallo: inicio el segundo año de la propuesta de Robótica

Con entusiasmo y una importante participación, dio inicio el segundo año de la propuesta de Robótica destinada a niños, niñas y adolescentes en Comallo.

Las clases se desarrollan en el NEDCo (Nodo Educativo Digital Comallo), donde estudiantes de distintas edades se suman a esta iniciativa que promueve el aprendizaje tecnológico, la creatividad y el pensamiento lógico.

Desde el municipio destacaron el crecimiento de la propuesta, que no solo cuenta con la continuidad de quienes ya venían formándose, sino también con la incorporación de nuevos participantes interesados en el mundo de la robótica.

El Subsecretario de Turismo y Planificación, Dr. Ciro Hermosilla Vivanco, junto a la ingeniera Mariana Aldana, resaltaron el compromiso y el interés de los estudiantes, subrayando la importancia de generar estos espacios de formación en la localidad.

De esta manera, Comallo continúa fortaleciendo propuestas educativas innovadoras que abren nuevas oportunidades para las juventudes.