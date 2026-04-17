El Municipio acompaña las prácticas profesionalizantes de estudiantes del CET N°26

El Municipio continúa fortaleciendo el vínculo entre el ámbito educativo y el Estado local mediante el acompañamiento a las prácticas profesionalizantes de estudiantes del CET N°26.

La iniciativa se enmarca en el convenio firmado por el intendente José Mellado junto al director de la institución, Fermín Franco, que por segundo año consecutivo permite que alumnos y alumnas desarrollen sus prácticas en distintas áreas municipales. En esta etapa, las actividades se llevarán adelante en la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

En este contexto, la secretaria del área, Eugenia Chameli, y el asesor técnico de Producción, Jonathan Cuevas, participaron de una mesa redonda realizada en el CET N°26, junto a referentes de organismos públicos, instituciones locales y cooperativas de la localidad.

Durante el encuentro se abordaron problemáticas reales del territorio, generando un espacio de diálogo e intercambio que permite a los estudiantes incorporar herramientas concretas para el desarrollo de sus proyectos de investigación, integrando aportes técnicos, creativos y territoriales a su formación.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar impulsando estos espacios que fortalecen la formación de los jóvenes y promueven su inserción en el ámbito laboral, a través de un trabajo articulado con las instituciones educativas de la comunidad.