Maquinchao vivió un fin de semana de jineteada, música y tradición con el desarrollo de la 9.ª y 10.ª fechas del Campeonato Rionegrino de Jineteada, rumbo a Jesús María 2027. El encuentro reunió a jinetes, tropilleros, familias y visitantes en torno a las destrezas criollas y las expresiones culturales de la región.

Las actividades se realizaron en el predio de la Agrupación “Atardecer Campero” y contaron con la presencia del ministro de Desarrollo Humano de Río Negro, Juan Pablo Muena, y del coordinador del Área Tradicionalista del Ministerio, Alejandro “Taca” Nahuelquín. También participaron la intendenta Silvana Pérez, el secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham, y el concejal Luis Lefiu.

La propuesta continuó por la noche en el Gimnasio Municipal “Lino Galíndez”, con una programación de música y danza. La apertura estuvo a cargo del Dúo Sendero, mientras que Herencia Chamamecera tuvo a su cargo el cierre musical. Uno de los momentos más convocantes fue la presentación de Sele Vera y Los Pampas, que hizo vibrar al público.

La celebración también tuvo un espacio destacado para las expresiones folklóricas locales, con la participación conjunta de distintos grupos de danzas que se unieron para presentar el Pericón Nacional, en homenaje a la identidad y las raíces culturales.

Otro de los momentos esperados de la noche fue el sorteo del bingo por un automóvil 0 km. El ganador fue Carlos “Toro” Cofré, quien se llevó el vehículo como premio.

Desde el Municipio agradecieron a la Agrupación “Atardecer Campero”, organizadores, colaboradores, jinetes, tropilleros, artistas y bailarines que formaron parte del encuentro, así como a los vecinos y visitantes que acompañaron las jornadas.

Con esta convocatoria, Maquinchao volvió a reunir a la comunidad en torno a las tradiciones criollas, la música y la cultura popular, en el camino del campeonato hacia Jesús María 2027.