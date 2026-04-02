Violento episodio en Jacobacci: varios heridos con arma blanca y un policía lesionado

Un grave hecho de violencia se registró en la noche del miércoles 1 de abril en Ingeniero Jacobacci, donde al menos tres personas resultaron heridas con arma blanca y un efectivo policial sufrió una fractura durante el operativo.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:01, cuando personal de la Unidad 14 recibió un llamado alertando sobre personas lesionadas en inmediaciones de las vías del ferrocarril, entre las calles Fray Luis Beltrán y San Martín. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la presencia de varios individuos y solicitaron asistencia médica urgente.

En un primer momento se identificaron dos heridos, pero luego se confirmó un tercer lesionado, todos de sexo masculino, uno de ellos menor de edad. Mientras se desarrollaba el procedimiento, continuaron las agresiones y un empleado policial fue atacado con un adoquín, lo que le provocó la fractura de cúbito en el antebrazo derecho.

Los heridos fueron trasladados al hospital local, donde se procedió a su identificación. Uno de ellos presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue derivado a San Carlos de Bariloche, donde permanece internado en estado delicado e inducido a coma para facilitar su tratamiento.

La Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Gerardo Miranda, dispuso la detención de dos de los involucrados mayores de edad y ordenó el trabajo de peritos de Criminalística en el lugar del hecho.

Del operativo también participaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial y la Brigada Rural, quienes brindaron apoyo y reforzaron la seguridad tanto en el hospital como en distintos sectores de la localidad para prevenir posibles represalias.

Según se informó, los dos heridos que permanecen en el hospital de Jacobacci se encuentran estables y en observación, mientras se aguarda un nuevo parte médico del paciente derivado a Bariloche. En tanto, el efectivo policial lesionado se encuentra fuera de peligro y cuenta con cobertura de ART.

La investigación continúa con la recolección de testimonios, denuncias y elementos que permitan esclarecer lo ocurrido, incluyendo la identificación de más personas involucradas y las armas utilizadas en el hecho.