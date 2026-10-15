Pilcaniyeu trabaja junto a Vialidad Rionegrina para reparar caminos rurales afectados por las lluvias

Las persistentes precipitaciones registradas en la zona provocaron el deterioro de distintos sectores de los caminos rurales y vecinales de Pilcaniyeu, generando dificultades para la circulación.

Ante esta situación, la Municipalidad trabaja de manera conjunta con Vialidad Rionegrina para avanzar con tareas de reparación y mantenimiento, de acuerdo con las condiciones climáticas y el estado de cada camino.

Desde el Municipio señalaron que las lluvias constantes dificultan el ingreso de maquinaria y la ejecución de los trabajos. Por este motivo, las intervenciones se realizan a medida que el clima lo permite, priorizando los sectores que requieren atención para mejorar la transitabilidad.

Asimismo, las autoridades manifestaron su comprensión ante la preocupación de los vecinos y agradecieron la paciencia y colaboración de la comunidad mientras continúan las tareas en los distintos sectores de la zona rural.