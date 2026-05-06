Jacobacci será sede de la primera fecha del Torneo Unión Línea Sur de Handball

La Escuela Municipal de Handball será anfitriona de la primera fecha del Torneo Unión Línea Sur en la categoría juveniles, tanto en rama femenina como masculina, en Ingeniero Jacobacci.

Del encuentro participarán equipos de Los Menucos, Maquinchao y Sierra Colorada, en una jornada que reunirá a jóvenes deportistas de toda la región.

La invitación es abierta a toda la comunidad a acercarse y acompañar este sábado 9 desde las 8:30 hs en el Polideportivo del Barrio Matadero, para disfrutar de una propuesta deportiva que promueve la integración y el desarrollo del handball en la Línea Sur.