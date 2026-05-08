Gran convocatoria en capacitación para personal de apoyo

La capacitación sobre buenas prácticas, impulsada por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) junto al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, continúa desarrollándose con una gran convocatoria de trabajadoras y trabajadores del Personal de Servicio de Apoyo de instituciones educativas de toda la provincia.

Hasta el momento, la propuesta ya cuenta con 5152 personas inscriptas, de las cuales 2750 aprobaron el primer módulo, reflejando el fuerte compromiso del personal con las instancias de formación y capacitación continua.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas de capacitación que la Provincia impulsa para fortalecer la calidad de los servicios en la administración pública, promoviendo herramientas que contribuyan a generar entornos laborales más seguros, organizados y eficientes.

La capacitación brinda contenidos vinculados a la limpieza, eliminación de residuos y uso adecuado de productos domisanitarios; levantamiento correcto de cargas y prevención de incendios en el ámbito escolar. Estos ejes permiten incorporar hábitos de prevención y buenas prácticas fundamentales para el cuidado de los espacios educativos y de las comunidades escolares.

El cursado se desarrolla de manera virtual mediante la plataforma educativa del IPAP, facilitando el acceso desde distintos puntos del territorio provincial y favoreciendo una participación federal. Además, contempla encuentros sincrónicos y actividades asincrónicas para acompañar los tiempos y dinámicas laborales de las y los participantes.

Desde el Instituto destacaron el interés y la participación alcanzada en esta propuesta formativa, subrayando la importancia de seguir fortaleciendo espacios de capacitación que acompañen el trabajo cotidiano del Personal de Servicio de Apoyo y reconozcan su rol fundamental dentro del sistema educativo provincial.

Las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen sumarse a esta propuesta de capacitación a través del siguiente enlace:

Inscripción capacitación PSA

Cronograma de próximos módulos

Para continuar con el trayecto formativo, se confirman las siguientes fechas clave:

· 10 de junio: Apertura del Segundo Módulo, dedicado específicamente a la Prevención para el levantamiento manual de cargas.

· 13 de agosto: Inicio del Tercer Módulo, enfocado en la Prevención de Incendios en el ámbito escolar.

Consultas e Inscripciones

Para despejar dudas sobre los contenidos o el desarrollo de las actividades, los interesados pueden escribir al correo electrónico: buenaspracticasrn@gmail.com.

Las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen sumarse a esta propuesta de capacitación a través del siguiente enlace: