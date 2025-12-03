Cierre de los Talleres Culturales en Maquinchao

El pasado domingo se llevó a cabo el cierre anual de los Talleres Culturales en el S.U.M. del Gimnasio Municipal, una jornada colmada de emoción, talento y comunidad.

La intendenta Silvana Pérez y el secretario de Cultura, César Catrín, encabezaron el acto y realizaron la entrega de certificados a los talleristas y alumnos que participaron durante todo el año.

Las familias presentes disfrutaron de diversas exhibiciones que reflejaron el esfuerzo, la dedicación y los avances logrados en cada espacio cultural. Desde los más pequeños hasta los adultos, todos celebraron un día de integración, creatividad y alegría compartida.

Felicitamos a los talleristas que formaron parte de esta edición:

Taller de Telar: Gloria Hueche

Gloria Hueche Taller de Pintura: Jaqueline Cheuquecoy

Jaqueline Cheuquecoy Taller de Cocina: Andrea Valenzuela

Andrea Valenzuela Taller de Murga: Mara Mansilla

Mara Mansilla Taller de Música: Ariel Cayupan

Ariel Cayupan Taller de Danza Folclórica Adultos: Melani Moyano

Melani Moyano Taller de Danza Folclórica Semillero: Romina Acosta

Romina Acosta Taller de Canto: Ariel Cayupán

La intendenta Silvana Pérez expresó su agradecimiento: