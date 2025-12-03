Maquinchao Regionales

Cierre de los Talleres Culturales en Maquinchao

Ricardo Manrique 7 horas ago

El pasado domingo se llevó a cabo el cierre anual de los Talleres Culturales en el S.U.M. del Gimnasio Municipal, una jornada colmada de emoción, talento y comunidad.

La intendenta Silvana Pérez y el secretario de Cultura, César Catrín, encabezaron el acto y realizaron la entrega de certificados a los talleristas y alumnos que participaron durante todo el año.

Las familias presentes disfrutaron de diversas exhibiciones que reflejaron el esfuerzo, la dedicación y los avances logrados en cada espacio cultural. Desde los más pequeños hasta los adultos, todos celebraron un día de integración, creatividad y alegría compartida.

Felicitamos a los talleristas que formaron parte de esta edición:

  • Taller de Telar: Gloria Hueche
  • Taller de Pintura: Jaqueline Cheuquecoy
  • Taller de Cocina: Andrea Valenzuela
  • Taller de Murga: Mara Mansilla
  • Taller de Música: Ariel Cayupan
  • Taller de Danza Folclórica Adultos: Melani Moyano
  • Taller de Danza Folclórica Semillero: Romina Acosta
  • Taller de Canto: Ariel Cayupán

La intendenta Silvana Pérez expresó su agradecimiento:

“Gracias a todas las familias que hicieron posible esta hermosa experiencia.”

