Cierre de los Talleres Culturales en Maquinchao

El pasado domingo se llevó a cabo el cierre anual de los Talleres Culturales en el S.U.M. del Gimnasio Municipal, una jornada colmada de emoción, talento y comunidad.
La intendenta Silvana Pérez y el secretario de Cultura, César Catrín, encabezaron el acto y realizaron la entrega de certificados a los talleristas y alumnos que participaron durante todo el año.
Las familias presentes disfrutaron de diversas exhibiciones que reflejaron el esfuerzo, la dedicación y los avances logrados en cada espacio cultural. Desde los más pequeños hasta los adultos, todos celebraron un día de integración, creatividad y alegría compartida.
Felicitamos a los talleristas que formaron parte de esta edición:
- Taller de Telar: Gloria Hueche
- Taller de Pintura: Jaqueline Cheuquecoy
- Taller de Cocina: Andrea Valenzuela
- Taller de Murga: Mara Mansilla
- Taller de Música: Ariel Cayupan
- Taller de Danza Folclórica Adultos: Melani Moyano
- Taller de Danza Folclórica Semillero: Romina Acosta
- Taller de Canto: Ariel Cayupán
La intendenta Silvana Pérez expresó su agradecimiento:
“Gracias a todas las familias que hicieron posible esta hermosa experiencia.”