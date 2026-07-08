Maquinchao abrió las inscripciones para la Colonia de Invierno

La Municipalidad de Maquinchao, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición de la Colonia de Invierno, destinada a niños y niñas de entre 4 y 12 años.

La propuesta ofrecerá una semana de actividades recreativas, juegos y espacios de encuentro pensados para disfrutar de las vacaciones de invierno en un ambiente de diversión y compañerismo.

Las inscripciones se realizarán los días martes 7, miércoles 8 y lunes 13 de julio en la Secretaría de Cultura y Turismo.

El inicio de la colonia está previsto para el lunes 13 de julio, a partir de las 14:00, teniendo como punto de encuentro el Gimnasio Municipal.

Desde el Municipio invitaron a las familias a sumarse a esta iniciativa, que busca brindar a los más pequeños un espacio de recreación, aprendizaje y entretenimiento durante el receso invernal.