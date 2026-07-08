El ENTE realizá capacitaciones y trabajos en la huerta demostrativa

El ENTE de la Region Sur continúa fortaleciendo las acciones de promoción de la producción de alimentos y el cuidado del ambiente a través de las actividades que se desarrollan en la huerta demostrativa de la localidad de Los Menucos.

El técnico agrónomo Ariel Huenchul trabaja actualmente en la preparación del suelo de los lotes que serán entregados a vecinos interesados en producir sus propios alimentos, en el marco del inicio de una nueva temporada productiva.

Paralelamente, durante el año se llevan adelante diferentes charlas, talleres y jornadas prácticas destinadas a brindar herramientas y conocimientos a la comunidad.

Entre las actividades realizadas se destacó una jornada de poda e injertos de yema y púa en árboles frutales, destinada a vecinos que poseen manzanos, perales, membrillos y durazneros en sus hogares. La capacitación permitió compartir técnicas para mejorar el manejo y la producción de estas especies de cara a la próxima temporada.

Otra de las propuestas fue una práctica de elaboración de briquetas utilizando residuos provenientes de la poda urbana, como olivillos y álamos. La iniciativa busca promover el aprovechamiento de desechos verdes para la producción de un material calórico alternativo, cuya experiencia será compartida con vecinos interesados.

Además, el próximo 11 de julio se realizará un taller sobre el uso de lana en el trasplante de árboles, que tendrá lugar desde las 15 horas en el Centro Comunitario 9 de Julio.

Quienes deseen obtener más información sobre esta y otras actividades pueden comunicarse al teléfono 2920-489776.