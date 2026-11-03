La UNRN invita a la charla virtual “El mundo como diseño, el diseño como mundo”

Una propuesta para jóvenes que están definiendo su futuro: qué es el diseño, cómo se pasa de una idea a un diseño y de qué se trabaja.

La Licenciatura en Diseño Visual de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Sede Alto Valle – Valle Medio, te invita a la charla virtual y gratuita «El mundo como diseño, el diseño como mundo». Será el viernes 13 de noviembre a las 16 hs por plataforma TEAMS. Está dirigida a estudiantes de los últimos años del secundario y a toda la comunidad interesada en el diseño.

Todo lo que vemos a diario fue diseñado: la etiqueta de un producto, el cartel de una empresa, el logo de un club, la pantalla de una aplicación. Detrás de cada imagen hay una idea, un proceso y una persona que tomó decisiones para comunicar. La charla propone mirar el entorno con otros ojos y descubrir el diseño como disciplina, como forma de pensar y como profesión.

El encuentro reúne cuatro voces de la carrera:

Leandro Bustos, director de la carrera , presentará la Licenciatura y el campo del diseño visual.

, presentará la Licenciatura y el campo del diseño visual. Cristian Luengo, docente , explicará el diseño como comunicación y su lugar en el mundo contemporáneo.

, explicará el diseño como comunicación y su lugar en el mundo contemporáneo. Jazmín Schmidt, graduada de la casa y docente , contará su recorrido profesional y las salidas laborales del diseño.

, contará su recorrido profesional y las salidas laborales del diseño. Estudiantes de diversos años, que mostrarán paso a paso cómo una idea se transforma en un diseño, a partir de un trabajo propio.

Al final habrá un espacio de preguntas. Las personas que se inscriban podrán enviar sus dudas con anticipación para que sean respondidas durante la charla.

La Licenciatura en Diseño Visual es una carrera de grado de cuatro años de la Escuela de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Se cursa en General Roca y forma profesionales con una marcada impronta proyectual, capaces de diseñar, planificar y gestionar proyectos de comunicación visual en estudios, agencias, medios, instituciones, empresas y emprendimientos propios. La UNRN es una universidad pública y gratuita.

Inscripción a la charla: https://forms.gle/ 9z7DurAdjAnyLYsP8

Más información: ldv.direccion@ unrn.edu.ar

RECORDATORIO

Fecha: viernes 13 de noviembre

Hora: 16:00 hs

Modalidad: Virtual – Plataforma TEAMS

Inscripciones:https:// forms.gle/HuQPoSCfv78viMdK8

La actividad es libre y gratuita.

Organiza:

Licenciatura en Diseño Visual – Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)