Generación RN:Jacobacci entre los 12 proyectos que avanzan en la etapa de validación

El Gobierno de Río Negro dio a conocer los 12 proyectos fueron seleccionados para avanzar a la tercera etapa de Generación RN. Las iniciativas fueron seleccionadas entre 60 propuestas presentadas y sus impulsores accederán a instancias de capacitación, mentoría y acompañamiento personalizado, de cara a la selección de los cinco emprendimientos que recibirán financiamiento.

La selección se realizó mediante un procedimiento de análisis técnico, evaluación y puntuación individual de cada iniciativa, a cargo del equipo técnico de la Agencia de Desarrollo Económico (ADERN). El proceso se desarrolló de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución N.º 264/2026, que aprobó las bases y condiciones del programa y su correspondiente matriz de evaluación.

Para garantizar una valoración integral de las propuestas, se analizaron diez dimensiones vinculadas con su potencial productivo, económico, tecnológico y territorial. Entre ellas, se consideraron la viabilidad económica y financiera, la capacidad de generación de empleo y el impacto local, el carácter innovador y diferencial de los productos o servicios y su alineación con los ejes temáticos del programa y la matriz productiva provincial.

También se evaluaron la claridad y solidez del plan de negocios, el grado de formalización de los emprendimientos, el impacto y la equidad territorial, la sustentabilidad ambiental y el impacto social positivo como componentes centrales de las iniciativas. Asimismo, se contemplaron la incorporación de innovación tecnológica aplicada a la industria y a la matriz productiva provincial, con agregado de valor, y la vinculación con procesos de gestación o incubación en universidades e instituciones educativas terciarias de Río Negro.

Cada propuesta recibió una puntuación individual a partir de estos parámetros, lo que permitió analizar las iniciativas bajo criterios comunes y establecer un orden de mérito sobre el total de los proyectos evaluados.

Los 12 proyectos seleccionados

Las iniciativas corresponden a jóvenes de distintas localidades de Río Negro y abarcan propuestas vinculadas con la innovación, la tecnología, la producción y el desarrollo de soluciones para diferentes sectores.

Los proyectos que avanzan a la siguiente instancia son:

Genética Rionegrina – Darwin.

Termomita – Materiales Aislantes – Ingeniero Jacobacci.

Servicio de Topografía de Alta Precisión – El Bolsón.

REMA – Madera Plástica – Viedma.

TRACXA – Plataforma de Gestión Documental Inteligente – General Roca.

ALVEUS – Hidromiel Espumante de Método Tradicional – General Fernández Oro.

Centro de Datos Escalable y Sostenible – Ingeniero Jacobacci.

Aplicación para la Gestión del Agua en Juntas Vecinales – Bariloche.

Sentinel – Aplicación para la Detección y Prevención de Incendios – Catriel.

Simulador de Helicóptero Multimodelo – Bariloche.

WÜ Lab – Kits Lúdicos Tecnológicos – Bariloche.

Prototipo de Radar Modular – Bariloche.

Una nueva etapa de validación y acompañamiento

Con esta selección comienza la tercera etapa de Generación RN, denominada Ruta de Validación, Mentoría y Comunicación Estratégica. Se trata de una instancia obligatoria para los 12 postulantes, que contempla un proceso de capacitación y tutoría personalizada para fortalecer cada iniciativa.

Durante este recorrido, los participantes accederán a formación en modelado de negocios, consultorías individuales, comunicación efectiva, elaboración de pitch y diseño de brochure. El objetivo es profundizar la validación de cada propuesta y brindar herramientas para mejorar sus posibilidades de desarrollo y crecimiento.

Como resultado de este proceso, cada participante deberá elaborar un plan de negocios y un plan de comunicación estratégica, que serán los entregables de esta etapa. Además, se realizará una jornada final de presentación ante el Comité Evaluador.