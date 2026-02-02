Los trabajos de mantenimiento no se detienen en las escuelas de Río Negro

La Provincia continúa sin interrupciones con las tareas iniciadas al finalizar el ciclo lectivo 2025, con el propósito de asegurar que escuelas y jardines se encuentren en condiciones óptimas para recibir a estudiantes, docentes, auxiliares y equipos directivos al comienzo del nuevo ciclo escolar.

Una parte significativa de estas tareas ya registra un gran avance en 587 establecimientos, donde se realizaron intervenciones en el marco del trabajo articulado con los 15 Consejos Escolares.

La Subsecretaria de Consejos Escolares, Mónica Pouso, explicó que está en marcha una planificación remitida por cada Consejo con acciones previstas para el mes de febrero.

A modo de ejemplo, detalló que, en el caso de Viedma, de los 87 edificios existentes, “70 escuelas ya han tenido limpieza de tanques o cisternas, y 60 escuelas ya se han desmalezado”. Además, señaló que “en Cipolletti, en sus 67 edificios, la totalidad ya ha tenido limpieza de tanques”, mientras que “Bariloche tiene 98 edificios y lleva un 65% de escuelas con la limpieza de tanques completada”.

Pouso indicó que en trabajos de limpieza y arreglos de los sistemas de calefacción, se registra un gran avance en todos los Consejos Escolares.

“Tenemos un buen promedio de avance en los trabajos preventivos porque contamos con convenios vigentes con municipios y comisiones de fomento, y también con contratos vigentes de empresas a través de licitación en aquellos Consejos donde no tenemos convenio. Están todos al día y estamos todos trabajando”, indicó.