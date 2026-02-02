Síndrome Urémico Hemolítico, síntomas y cómo prevenirlo

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave que afecta principalmente a niños y niñas, el Ministerio de Salud de Río Negro recuerda la importancia de tomar medidas de prevención y estar atentos a posibles síntomas para actuar cuanto antes.

Las principales medidas de prevención que se consideran fundamentales para la elaboración y consumo de alimentos son lavar, separar, cocinar, mantener a temperatura segura y usar materias primas y aguas seguras.

Lavar

Lavarse las manos con abundante agua segura y jabón antes y después de preparar alimentos, en especial después de tocar carne cruda; antes de preparar mamaderas y alimentar al bebe; luego de ir o de acompañar a los niños al baño, de cambiar pañales; y de jugar o trabajar con animales.

Además se debe lavar cuidadosamente frutas y verduras, como así también las tablas, recipientes y utensilios que hayan sido usados para la carne cruda y la preparación de alimentos.

Es importante mantener limpias esponjas y trapos y desinfectar las superficies, como así también utilizar agua segura para beber y cocinar. Para asegurarse de que el agua es potable, se debe hervir durante 5 minutos o agregarle dos gotas de lavandina por cada litro de agua y conservar en recipiente estéril con tapa.

Separar

Mantener los alimentos crudos separados de los cocidos y de los listos para consumir, y al momento de hacer las compras, se debe separar la carne cruda del resto de los alimentos y guardarlas en recipientes herméticos en los estantes inferiores de la heladera.

Los alimentos que ya estén cocidos y los listos para consumir se deben colocar en los estantes superiores y los huevos en recipientes separados.

Al momento de preparar los alimentos, utilizar diferentes tablas para picar y cortar carnes crudas, verduras y alimentos listos para consumir.