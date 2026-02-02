Reunión de trabajo para fortalecer la seguridad en Pilcaniyeu

La intendenta Daniela Cornejo mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Policía de Río Negro, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre el Municipio y las fuerzas de seguridad provinciales en la localidad.

Del encuentro participaron el Subjefe de Policía, Elio Tapia; el Director de Seguridad, Prevención y Orden Público, Milton Almendra; el Comisario Inspector, Nelson Torres; y el Subcomisario de la Unidad N° 75, José Luis Nahuelpi.

Durante la reunión se abordaron distintas líneas de acción orientadas a reforzar la prevención, la coordinación permanente y el trabajo conjunto, en beneficio de la seguridad y el bienestar de la comunidad de Pilcaniyeu.