Mantenimiento escolar: un verano a puro trabajo para la vuelta a clases

La Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, encabeza en Viedma jornadas intensivas de trabajo junto a los 15 consejeros y consejeras escolares de la provincia, en las que se evalúan y analizan las tareas de mantenimiento iniciadas en diciembre y sostenidas durante el verano para garantizar que las escuelas estén en condiciones de cara al inicio del ciclo lectivo.

Estos encuentros son fundamentales para la gestión del ministerio ya que cada consejero y consejera, comparten la realidad de su territorio y se trazan distintas estrategias en consecuencia.

“Hacemos una reflexión profunda, un análisis y una evaluación de cómo avanzamos en los trabajos que planificamos y cómo vamos a continuar de cara al inicio escolar” señaló la Ministra Campos quien recordó que ni bien finalizó el ciclo 2025, se empezaron a ejecutar los trabajos de mantenimiento previamente planificados.

“Hoy vamos a hacer una evaluación de los trabajos que se llevaron a cabo, de los trabajos que estamos realizando y los que falta concluir”, indicó.



Asimismo destacó que en aquellos casos en que alguna obra o intervención no haya finalizado, se pone en marcha un trabajo coordinado por el correspondiente Consejo Escolar y las Direcciones de Educación “En esos casos se prevén dispositivos pedagógicos para que los estudiantes tengan un inicio al igual que el resto de los estudiantes de la provincia” comentó.

“El mantenimiento es algo que se realiza durante todo el periodo escolar. Lo que se diferencia en esta instancia es que durante el receso de verano o el receso invernal, los edificios no se encuentran poblados por estudiantes y docentes por lo que se puede hacer intervenciones más profundas” agregó Campos.

En ese sentido, la Ministra explicó que se avanzó con tareas de sanitización que incluyeron desmalezamiento, fumigación y limpieza de tanques, además de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. También se revisaron las instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua y de gas, con el objetivo de garantizar que todos los edificios cumplan con la normativa vigente.

De esta manera y con una importante planificación, el Gobierno de Río Negro continúa con un activo trabajo el cual se prolongará durante todo el ciclo lectivo en beneficio de la educación rionegrina.