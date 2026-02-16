Los Menucos: Yauhar recibió al Secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura

La intendenta Mabel Yauhar recibió al secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura de la provincia, Nahuel Astuti, con quien se viene llevando adelante un trabajo articulado y sostenido durante su gestión al frente de la Secretaría, destacándose siempre su predisposición para brindar respuestas a las necesidades planteadas por la comunidad.

Durante el encuentro se ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo, a lo largo del año, las políticas públicas vinculadas al deporte y la cultura, con una mirada integral y un acompañamiento firme orientado especialmente a las juventudes.

Desde el Municipio se destacó la importancia de seguir consolidando este trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.