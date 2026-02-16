Confirmada la Fiesta Provincial de la Cordialidad en Comallo 2026

Quedó oficialmente confirmada la Fiesta Provincial de la Cordialidad, que se llevará adelante los días 3, 4 y 5 de abril en la localidad de Comallo.

La comunidad se prepara para vivir tres jornadas de encuentro, celebración y alegría, con propuestas pensadas para disfrutar en familia y compartir lo mejor de nuestra identidad local.

Próximamente se dará a conocer el cronograma completo de actividades, que incluirá espectáculos artísticos, propuestas culturales y espacios para emprendedores.

¡Comallo los espera para celebrar juntos una nueva edición de esta maravillosa fiesta!