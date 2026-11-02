Los Menucos: Se abrió las preinscripciones para la Escuela de Policía 2027

La Policía de Río Negro informó que ya se encuentra abierto el período de preinscripciones para quienes deseen iniciar su formación policial durante el ciclo lectivo 2027.

Las personas interesadas podrán realizar el trámite de manera virtual, a través de la página oficial de la fuerza, hasta el 10 de enero de 2027.

Requisitos principales

Para iniciar el proceso de preinscripción, los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 30 años.

No adeudar materias del nivel secundario.

Contar con una altura mínima de 1,60 metros para mujeres.

Contar con una altura mínima de 1,65 metros para varones.

Desde la institución señalaron que se trata de una oportunidad para quienes buscan formarse profesionalmente y asumir el compromiso de servir y proteger a la comunidad.

Se recomienda a los interesados completar la preinscripción dentro del plazo establecido y consultar los requisitos y condiciones en los canales oficiales de la Policía de Río Negro

Inscripciones y consultas: [Portal oficial de la Policía de Río Negro](<https://policia.rionegro.gov.ar/escuela-suboficiales…/…