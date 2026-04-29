Se entregaron 12 nuevas viviendas a familias de Los Menucos

El Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Mabel Yahuar entregaron 12 nuevas viviendas a familias de Los Menucos, acompañando el crecimiento de la localidad con mejor calidad de vida. “Seguimos haciendo obra pública con nuestros propios recursos, incluso en un contexto nacional complejo”, dijo el mandatario.

Las unidades forman parte del programa Habitar Río Negro y contaron con una inversión provincial que superó los $740 millones. Se trata de viviendas apareadas de 38 metros cuadrados, construidas con sistema tradicional mixto.

Al respecto, Weretilneck destacó la decisión del Gobierno Provincial de “seguir avanzando y haciendo obra pública con nuestros propios recursos, para dar respuestas concretas a los vecinos, incluso en un contexto nacional complejo”.

“Esta vivienda es un inicio. Solo queda felicitar a las nuevas familias, que a partir de hoy comienzan una nueva etapa en un lugar definitivo, dejando atrás muchas dificultades y dando los primeros pasos para construir su vida en estas viviendas”, subrayó.

El proyecto incorpora un diseño que permite futuras ampliaciones de hasta tres dormitorios, adaptándose a las necesidades de cada familia y acompañando su crecimiento. Introduce criterios de eficiencia y sustentabilidad, marcando un avance en el desarrollo de soluciones habitacionales más modernas.

La Intendenta Yahuar destacó que el esfuerzo de la Provincia para terminar las viviendas: “Costaron mucho, porque se frenó la obra pública a nivel nacional. El gobernador Alberto Weretilneck se hizo cargo y se pudo reestructurar todo el plan”.

La concreción de estas viviendas representa una respuesta concreta a la demanda habitacional en la Región Sur, fortaleciendo el arraigo y generando nuevas oportunidades para las familias beneficiarias.