Calcatreu proyecta exportaciones por U$S 1.800 millones

El proyecto minero Calcatreu, en la Región Sur, proyecta exportaciones por U$S 1.800 millones a lo largo de su vida útil y aportes fiscales directos para la provincia por unos U$S 100 millones, sin contar empleo, proveedores, infraestructura y otros efectos indirectos. Se trata de una nueva etapa productiva para Río Negro, con inversión privada, trabajo local y más recursos que fortalecerán el desarrollo provincial.

Tras la visita al proyecto, el Gobierno de Río Negro destacó nuevos datos económicos del proyecto, que permiten dimensionar su impacto estratégico para la provincia y para la Región Sur.

La iniciativa prevé exportaciones por aproximadamente U$S 1.800 millones a lo largo de su vida útil, estimada entre 2026 y 2033. En términos fiscales, se proyectan ingresos para la provincia por alrededor de U$S 100 millones en ese período, considerando exclusivamente Regalías Mineras e Impuesto para el Desarrollo.

Según datos de la Secretaría de Minería, esto representa un aporte promedio del orden de U$S 12 a 13 millones anuales. Recursos que se suman al movimiento económico generado por el empleo, los salarios, la contratación de proveedores, la infraestructura asociada, otros tributos y tasas, y los efectos indirectos sobre la actividad local.

Inversión, producción y trabajo rionegrino

La empresa lleva adelante una inversión total de U$S 57 millones para la construcción del complejo, que ya comenzó a procesar mineral con producción proyectada de oro y plata.

Para este año, se estima una producción de 31.734 onzas de oro y 127.952 onzas de plata, con un horizonte de más de 256.700 onzas de oro en los próximos cinco años. Estos datos consolidan el perfil de Río Negro en el escenario minero nacional y muestran el potencial de la provincia para transformar sus recursos en producción, empleo y desarrollo.

El proyecto ya emplea a 202 personas, con fuerte presencia local: 155 trabajadores son rionegrinos y 101 pertenecen a Ingeniero Jacobacci, en cumplimiento de la Ley 80/20, que prioriza la mano de obra provincial.

Un proyecto que fortalece el rumbo provincial

Calcatreu se integra a una nueva etapa productiva de Río Negro, donde la minería se suma a la matriz económica provincial con reglas claras, inversión privada y participación de las comunidades.

En este camino, la provincia busca que los recursos naturales se traduzcan en oportunidades concretas para los rionegrinos: más empleo local, más movimiento económico, más ingresos públicos y más capacidad para sostener obras, servicios e infraestructura en todo el territorio.

Calcatreu confirma que Río Negro tiene rumbo, planificación y conducción para preparar su futuro productivo, con una mirada de desarrollo que prioriza el trabajo rionegrino y el crecimiento de las comunidades.