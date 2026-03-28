Los Menucos: Preocupación por las estaciones meteorológicas nacionales en la provincia

La legisladora Soraya Yauhar transmitió su preocupación por la situación planteada por los empleados de la estación meteorológica nacional de la localidad de Maquinchao.

En una visita a la localidad, la legisladora recibió a personal de la estación meteorológica junto al Gobernador Weretilneck quienes comentaron que se encuentran en situación de alerta, ya que el gobierno nacional les ha informado sobre un esquema de modernización que podría implicar despidos.

La estación meteorológica de Maquinchao es una de las más antiguas del país, funciona desde forma ininterrumpida desde el 10 de diciembre de 1910. Y en la actualidad cuenta con un plantel de técnicos observadores me-teorológicos, formados por el servicio meteorológico nacional.

Se debe tener en cuenta que las estaciones funcionan las 24 horas del día, los 365 des del año, elaborando distintos tipos de informes, de todas las variables atmosféricas, nubosidad, precipitaciones, temperatura, má-ximas, mínimas, humedad, presión atmosférica.

En nuestra provincia funcionan además de la estación de Maquinchao, otras ubicadas en Bariloche, Viedma, San Antonio Oeste, Sierra Grande, El Bolsón, Rio Colorado y Cipolletti.

Por esta razón la parlamentaria en conjunto con los legisladores Marcela Rossio y Norberto Moreno presentan una iniciativa parlamentaria, que consiste en una comunicación al Gobierno nacional, Ministerio de Defensa, transmitiendo su preocupación por los posibles despidos y cierre de estaciones meteorológicas radicadas en la provincia de Rio Negro, que pudieran producirse en el marco del plan de modernización del Servicio Meteorológico Nacional, anunciado oportunamente.