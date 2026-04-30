Los Menucos inauguró el Monumento a las Islas Malvinas

El municipio de Los Menucos dejo inaugurado el Monumento a las Islas Malvinas, un espacio destinado a la memoria, el respeto y el homenaje a los héroes y veteranos que defendieron la soberanía argentina.

El acto contó con un fuerte acompañamiento de la comunidad y la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, consolidando una jornada cargada de emoción y reconocimiento.

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Este nuevo espacio representa el sentir de todo un pueblo que mantiene viva la memoria colectiva, destacando el valor, el sacrificio y el compromiso de quienes lucharon por la patria. Cada símbolo que integra el monumento busca reforzar la identidad y el respeto hacia la historia.

Durante la inauguración, la intendenta Mabel Yauhar expresó: “Este lugar simboliza el reconocimiento permanente a quienes defendieron la Patria y reafirma el compromiso de seguir construyendo identidad, memoria y soberanía desde cada rincón de la provincia. Es una obra realizada con fondos municipales, donde cada excedente se destina a mejorar la localidad”.

Asimismo, destacó la importancia de sostener la memoria activa: “Honramos a quienes lucharon y reafirmamos la necesidad de mantener viva la memoria para las futuras generaciones”.

De esta manera, Los Menucos suma un nuevo espacio significativo que fortalece el vínculo entre historia, identidad y comunidad.