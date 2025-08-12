Los Menucos: gestión para garantizar la continuidad de la oficina de INTA

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo una reunión con representantes de la Sociedad Rural y con la responsable de la Oficina de INTA local, con el objetivo de avanzar en una solución que permita el traslado de la dependencia a las instalaciones de la Sociedad Rural.

La medida busca evitar el cierre de la oficina, garantizar su presencia territorial y asegurar la continuidad del trabajo articulado entre las instituciones.

Esta gestión conjunta reafirma el compromiso del municipio con el desarrollo productivo local y la importancia de sostener espacios que fortalezcan la vinculación con el sector rural y la comunidad.