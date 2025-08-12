Los Menucos Noticia del día Regionales

Los Menucos: gestión para garantizar la continuidad de la oficina de INTA

Ricardo Manrique 10 horas ago

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo una reunión con representantes de la Sociedad Rural y con la responsable de la Oficina de INTA local, con el objetivo de avanzar en una solución que permita el traslado de la dependencia a las instalaciones de la Sociedad Rural.

La medida busca evitar el cierre de la oficina, garantizar su presencia territorial y asegurar la continuidad del trabajo articulado entre las instituciones.

Esta gestión conjunta reafirma el compromiso del municipio con el desarrollo productivo local y la importancia de sostener espacios que fortalezcan la vinculación con el sector rural y la comunidad.

Next Post

Jacobacci Regionales

Jacobacci: Oportunidad Laboral en la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos

mar Ago 12 , 2025
En cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y fortalecimiento institucional, la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos de Ingeniero Jacobacci convoca a todas las personas interesadas a postularse para cubrir el siguiente cargo vacante: ➡️ Cargo: Operario/a de Servicios➡️ Área: Servicio / Operaciones➡️ Lugar de trabajo: […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias