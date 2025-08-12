Jacobacci: Oportunidad Laboral en la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos

En cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y fortalecimiento institucional, la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos de Ingeniero Jacobacci convoca a todas las personas interesadas a postularse para cubrir el siguiente cargo vacante:

➡️ Cargo: Operario/a de Servicios

➡️ Área: Servicio / Operaciones

➡️ Lugar de trabajo: Ingeniero Jacobacci

Requisitos generales

Edad: hasta 35 años

hasta 35 años Estudios: Secundario completo (excluyente). Se valorarán títulos terciarios y/o capacitaciones afines al área

Secundario completo (excluyente). Se valorarán títulos terciarios y/o capacitaciones afines al área Conocimientos específicos: redes de agua potable, plomería, electromecánica

redes de agua potable, plomería, electromecánica Experiencia mínima: 1 año en tareas similares (con referencias o certificación de servicios)

1 año en tareas similares (con referencias o certificación de servicios) Carnet de conducir: sí (excluyente)

sí (excluyente) Disponibilidad horaria

Documentación a presentar

📧 Enviar únicamente vía e-mail a: coopdeaguajacobacci@gmail.com

⛔ No se recibirán postulaciones por teléfono

Curriculum Vitae actualizado

Fotocopia de DNI

Certificado de antecedentes penales

Títulos y certificados

Licencia de conducir

Plazo de presentación

📅 Desde el 11/08/2025 hasta el 18/08/2025

Importante