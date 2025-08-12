Jacobacci Regionales

Jacobacci: Oportunidad Laboral en la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos

Ricardo Manrique

En cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y fortalecimiento institucional, la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos de Ingeniero Jacobacci convoca a todas las personas interesadas a postularse para cubrir el siguiente cargo vacante:

➡️ Cargo: Operario/a de Servicios
➡️ Área: Servicio / Operaciones
➡️ Lugar de trabajo: Ingeniero Jacobacci

Requisitos generales

  • Edad: hasta 35 años
  • Estudios: Secundario completo (excluyente). Se valorarán títulos terciarios y/o capacitaciones afines al área
  • Conocimientos específicos: redes de agua potable, plomería, electromecánica
  • Experiencia mínima: 1 año en tareas similares (con referencias o certificación de servicios)
  • Carnet de conducir: sí (excluyente)
  • Disponibilidad horaria

Documentación a presentar

📧 Enviar únicamente vía e-mail a: coopdeaguajacobacci@gmail.com
⛔ No se recibirán postulaciones por teléfono

  • Curriculum Vitae actualizado
  • Fotocopia de DNI
  • Certificado de antecedentes penales
  • Títulos y certificados
  • Licencia de conducir

Plazo de presentación

📅 Desde el 11/08/2025 hasta el 18/08/2025

Importante

  • Quienes no cumplan con los requisitos y documentación solicitada quedarán automáticamente fuera del concurso.
  • La presentación de la postulación no implica compromiso de contratación.
  • El proceso de selección se basará en el análisis de antecedentes, entrevistas y/o pruebas técnicas.
  • No se tendrán en cuenta CV presentados en convocatorias anteriores.
  • La persona seleccionada deberá realizarse un examen preocupacional. Solo en caso de resultar apta se procederá a su ingreso.
  • En caso de no resultar apta, se convocará al siguiente postulante en orden de mérito.

Jacobacci

