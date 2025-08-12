Jacobacci: Oportunidad Laboral en la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos

En cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y fortalecimiento institucional, la Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos de Ingeniero Jacobacci convoca a todas las personas interesadas a postularse para cubrir el siguiente cargo vacante:
➡️ Cargo: Operario/a de Servicios
➡️ Área: Servicio / Operaciones
➡️ Lugar de trabajo: Ingeniero Jacobacci
Requisitos generales
- Edad: hasta 35 años
- Estudios: Secundario completo (excluyente). Se valorarán títulos terciarios y/o capacitaciones afines al área
- Conocimientos específicos: redes de agua potable, plomería, electromecánica
- Experiencia mínima: 1 año en tareas similares (con referencias o certificación de servicios)
- Carnet de conducir: sí (excluyente)
- Disponibilidad horaria
Documentación a presentar
📧 Enviar únicamente vía e-mail a: coopdeaguajacobacci@gmail.com
⛔ No se recibirán postulaciones por teléfono
- Curriculum Vitae actualizado
- Fotocopia de DNI
- Certificado de antecedentes penales
- Títulos y certificados
- Licencia de conducir
Plazo de presentación
📅 Desde el 11/08/2025 hasta el 18/08/2025
Importante
- Quienes no cumplan con los requisitos y documentación solicitada quedarán automáticamente fuera del concurso.
- La presentación de la postulación no implica compromiso de contratación.
- El proceso de selección se basará en el análisis de antecedentes, entrevistas y/o pruebas técnicas.
- No se tendrán en cuenta CV presentados en convocatorias anteriores.
- La persona seleccionada deberá realizarse un examen preocupacional. Solo en caso de resultar apta se procederá a su ingreso.
- En caso de no resultar apta, se convocará al siguiente postulante en orden de mérito.