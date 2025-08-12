Región Sur.Llaman a concurso para auxiliares técnico-pedagógicos en los nodos

El Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur (CURZAS-UNCo) abrió la convocatoria a concurso para cubrir dos cargos interinos de auxiliares técnico-pedagógicos en los nodos de Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.

La iniciativa se enmarca en un plan de fortalecimiento de los nodos con mayor matrícula.

“Se realizó un estudio para identificar cuáles son los nodos con más estudiantes y, por lo tanto, con mayor necesidad de refuerzo para el trabajo de los auxiliares ya existentes. En una primera instancia se cubrió el cargo en General Conesa y ahora reiteramos el llamado para Los Menucos y Jacobacci, que quedaron vacantes en la convocatoria anterior”, explicó la directora de Educación a Distancia del CURZAS-UNCo, Marita Alasio.

Los requisitos excluyentes son contar con título terciario o superior y residir en la localidad donde se encuentra el nodo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de agosto de 2025, a las 13:00 horas, a través de la página del Sistema de Concursos: https://concursos.curza.uncoma.edu.ar/.

Según Alasio, el perfil buscado es “una persona preferentemente con título universitario que pueda desarrollar tareas administrativas relacionadas con la gestión académica, la inscripción de estudiantes y el acompañamiento en la presentación de la documentación necesaria. También debe colaborar en el acceso a las aulas virtuales, la conexión para clases híbridas y el asesoramiento en la organización del tiempo de estudio”.

Además, se valorará que los postulantes tengan interés en participar de proyectos institucionales, de investigación o de extensión del CURZAS-UNCo.

Requisitos excluyentes:

• Título terciario o superior.

• Currículum vitae.

• Certificaciones correspondientes.

• Copia de DNI (frente y dorso).

• Residir en la localidad sede del nodo.

Se valorará:

• Formación o experiencia laboral en educación a distancia o mediada por tecnologías.

• Manejo fluido de Internet con criterios académicos de búsqueda y selección de información.

• Conocimiento básico o intermedio de plataformas de educación a distancia.

• Uso adecuado de herramientas de comunicación mediada por tecnología (correo electrónico, foros, etc.).

Informes:

• Departamento Docente: departamento.docente@curza.uncoma.edu.ar

• Dirección de Educación a Distancia: ead.curza@gmail.com