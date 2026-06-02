Gran Encuentro de Atletismo Juvenil en Ramos Mexía

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La pista municipal de Ramos Mexía fue escenario de una destacada jornada deportiva con la realización del Encuentro de Atletismo Juvenil, que reunió a jóvenes atletas de distintas localidades de la Región Sur.

Del evento participaron delegaciones de Maquinchao, Valcheta, Ministro Ramos Mexía y Los Menucos, con la presencia de niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 19 años que demostraron esfuerzo, compromiso y pasión por el atletismo en las distintas pruebas desarrolladas.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Ramos Mexía y permitió fortalecer los vínculos entre los participantes, compartir experiencias y seguir promoviendo el deporte como una herramienta de inclusión, formación y crecimiento para las nuevas generaciones.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de profesores, familias y colaboradores, cuyo compromiso fue fundamental para el éxito de la jornada.

Asimismo, felicitaron a todos los atletas por su desempeño y por representar a sus localidades con entusiasmo y dedicación en este importante encuentro regional.

Gentileza: FM NATIVA RAMOS MEXIA

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