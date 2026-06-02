Gran Encuentro de Atletismo Juvenil en Ramos Mexía

La pista municipal de Ramos Mexía fue escenario de una destacada jornada deportiva con la realización del Encuentro de Atletismo Juvenil, que reunió a jóvenes atletas de distintas localidades de la Región Sur.

Del evento participaron delegaciones de Maquinchao, Valcheta, Ministro Ramos Mexía y Los Menucos, con la presencia de niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 19 años que demostraron esfuerzo, compromiso y pasión por el atletismo en las distintas pruebas desarrolladas.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Ramos Mexía y permitió fortalecer los vínculos entre los participantes, compartir experiencias y seguir promoviendo el deporte como una herramienta de inclusión, formación y crecimiento para las nuevas generaciones.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de profesores, familias y colaboradores, cuyo compromiso fue fundamental para el éxito de la jornada.

Asimismo, felicitaron a todos los atletas por su desempeño y por representar a sus localidades con entusiasmo y dedicación en este importante encuentro regional.

Gentileza: FM NATIVA RAMOS MEXIA