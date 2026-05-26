Río Negro fortalece la autonomía de las Comisiones de Fomento

El Gobierno de Río Negro presentó este viernes el proyecto de ley de tasas para las Comisiones de Fomento, en el cierre de la segunda jornada de trabajo con comisionados y comisionadas de toda la provincia. La iniciativa está pensada para fortalecer su autonomía y ampliar la capacidad de respuesta en cada comunidad.

La propuesta permitirá dotar a las comisiones de una herramienta concreta para ordenar y fortalecer su gestión, generando mecanismos que les permitan asumir mayores responsabilidades y contar con más recursos para atender demandas cotidianas de sus vecinos, siempre dentro de un esquema de trabajo articulado con el Gobierno Provincial.

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó la importancia del avance alcanzado y el trabajo conjunto con cada referente territorial. “Este proyecto representa una decisión política clara: fortalecer a las Comisiones de Fomento para que tengan más herramientas, más capacidad de gestión y mayor autonomía para resolver los problemas concretos de sus comunidades. Gobernar una provincia como Río Negro, también implica entender que muchas respuestas empiezan en cada territorio”, expresó.

Y agregó: “Para nuestro Gobierno, estar presentes en todo Río Negro no es una consigna, es una forma de gestionar. No importa cuán lejos esté una comunidad; lo importante es que el Estado llegue, acompañe y construya soluciones junto a quienes todos los días ponen el cuerpo en cada comisión”.

Durante la jornada también participaron la ministra de Educación, Patricia Campos, junto a equipos técnicos del área de Tierras, en espacios de trabajo e intercambio para avanzar sobre distintas demandas y líneas de gestión vinculadas a las comunidades. Acompañaron además la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y la subsecretaria de Comisiones de Fomento, Sandra Recalt, quienes formaron parte de ambas jornadas de trabajo junto a los comisionados.

El encuentro cerró con una fuerte señal de respaldo institucional hacia las Comisiones de Fomento como actores clave para la presencia territorial del Estado, con el objetivo de seguir consolidando una gestión cercana, eficiente y con más herramientas para cada rincón de la provincia.