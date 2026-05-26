Secuestran un vehículo con documentación apócrifa en control vial de Los Menucos

l procedimiento fue realizado por personal de Seguridad Vial sobre Ruta Nacional 23.

El Cuerpo de Seguridad Vial de Los Menucos realizó un procedimiento este lunes alrededor de las 18:10 horas, durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 23.

Según se informó, el operativo permitió identificar un vehículo marca Chevrolet de color blanco, que circulaba desde Sierra Colorada con destino a General Roca.

Durante la inspección, el personal constató que la chapa patente colocada no correspondía al vehículo y que la cédula presentada sería apócrifa, bajo la modalidad conocida como “mellizo”.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y al inicio de las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Desde Seguridad Vial destacaron la importancia de los controles preventivos que se realizan sobre las rutas de la región para reforzar la seguridad y detectar posibles irregularidades en la circulación vehicular.