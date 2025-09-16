Los Menucos crece con más obras y apoyo del Gobierno Provincial

El Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Mabel Yahuar encabezaron una jornada con múltiples anuncios para Los Menucos, continuando con una agenda de obras con fondos provinciales que cambian la calidad de vida de las familias. La jornada incluyó la apertura de sobres para la pavimentación urbana, la entrega de aportes para continuar con obras estratégicas y la adjudicación de títulos de propiedad a más familias.

En la jornada, el Gobernador Weretilneck anunció que próximamente el Ministerio de Obras y Servicios Públicos comenzará el relevamiento correspondiente para ampliar la guardia y otros espacios del hospital, mientras en los primeros días de octubre el Ministerio de Salud entregará una nueva ambulancia y una camioneta 4×4 para mejorar la tarea de los agentes sanitarios.

Con la presentación de dos oferentes se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación pública para la obra de pavimentación urbana, muy esperada por la comunidad. Los trabajos mejorarán la transitabilidad y la conectividad. Presentaron ofertas las empresas Codistel SA por $806.224.068 y Shams por $731.665.757.

El Gobernador aseguró que el principal desafío es “que todos y todas nos sintamos parte de una misma provincia, que nadie se sienta olvidado” y rescató el trabajo conjunto con las y los Intendentes: “Los escuchamos y aprendemos de sus realidades, planificando en conjunto para poder acompañar a cada localidad”.

La Intendenta Yahuar destacó la importancia del acompañamiento provincial en materia de obra pública, a la cual consideró “fundamental, por ser una fuente de trabajo, por movilizar la economía de la región y, sobre todo, porque mejora la calidad de vida de las personas”.

En este sentido, la Jefa Comunal valoró el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio: “Pese a que Nación nos soltó la mano con la obra pública, los intendentes nos sentimos muy acompañados por el Gobierno Provincial, proyectando también a futuro”.