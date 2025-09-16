Provincia

Nuevo Plan Provincial de Minería Social: cómo presentar solicitudes

Ricardo Manrique 19 horas ago

El Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Minería, puso en marcha el Plan Provincial de Minería Social (PPMS), un programa diseñado para mejorar de manera sostenible la calidad de vida de las comunidades vinculadas a la actividad minera. Los interesados ya pueden presentar sus solicitudes por correo electrónico.

La iniciativa incluye capacitación y formación en oficios, apoyo a proyectos productivos y cooperativas, así como la promoción del turismo minero y la preservación del patrimonio cultural. También contempla la inclusión activa de mujeres, jóvenes y comunidades originarias.

Las solicitudes para incorporarse al plan ya pueden presentarse de manera digital, escribiendo a la dirección oficial minerasocialrn@mineria.rionegro.gov.ar, donde se brindará asesoramiento y acompañamiento a las y los postulantes.

El programa se financiará con recursos del Fondo Fiduciario de Asistencia y Desarrollo de la Actividad Minera, asegurando transparencia en su implementación mediante convenios y auditorías.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro busca integrar a las comunidades mineras al desarrollo local y provincial, generando más oportunidades de trabajo y producción sostenible.

