Región Sur: avanza en hospitales la prueba piloto de consultorio virtual

Los hospitales de Sierra Colorada y Ramos Mexía se sumaron a la organización para la puesta en marcha del consultorio virtual de pacientes adultos con Enfermedades Crónicas no Transmisibles, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de la población a los servicios de salud.

Los hospitales de Sierra Colorada y Ramos Mexía se suman a los de Los Menucos y Maquinchao. Esta experiencia está dirigida a personas adultas con ECNT, como hipertensión, diabetes y obesidad.

Participaron de las reuniones las direcciones de los hospitales de la Región Sur, médicos, agentes sanitarios, enfermería, nutricionista, administrativos.

Este consultorio virtual tiene como objetivo mejorar la atención de ciertas patologías (Hipertensión Arterial, Dislipidemias, Cardiopatía isquémica, Diabetes, Obesidad, Vasculopatía periférica, Hipo/hipertiroidismo) y reducir el impacto en la Salud Pública del daño de órgano blanco en las ECNT.

Para la implementación de este consultorio virtual, el equipo de Atención Primaria (agentes sanitarios, enfermeros, médicos generalistas) elabora previamente la agenda de turnos priorizados para esta modalidad de atención junto con la documentación clínica pertinente, y acompaña a los pacientes durante el proceso de la teleconsulta mediante videoconfernecia con la Dra. Patricia Vogl, especialista en Clínica Médica y Referente de Telesalud de Adultos del Hospital Francisco López Lima.

Acompañan la implementación de estos consultorios la Subsecretaria de Articulación de Programas, la Subsecretaria de Informática, la Coordinación Provincial de Atención Primaria de la Salud; la Coordinación de ECNT y el equipo provincial de Telesalud.

Cabe remarcar que la telemedicina busca mejorar la accesibilidad de la población a los servicios de salud, la continuidad de los cuidados y el trabajo en red. Esta iniciativa se complementará con capacitaciones para el personal de salud en herramientas de videoconferencia y registro en plataforma de Telesalud, promoviendo así la calidad y eficiencia de los servicios de Telesalud e intercambio de información relacionados con el abordaje del paciente.