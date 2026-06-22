Ramos Mexía avanza en el proyecto para la construcción de seis viviendas

El intendente de Ramos Mexía, Nelson Quinteros, mantuvo una reunión con el interventor Mariano Lavin para analizar el estado del expediente correspondiente al proyecto de construcción de seis viviendas destinadas a familias de la localidad.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron que el trámite presenta un importante grado de avance, lo que permitirá iniciar próximamente la ejecución de la obra.

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El proyecto tiene como objetivo dar respuesta a la demanda habitacional existente en Ramos Mexía, brindando nuevas soluciones para vecinos y vecinas que actualmente no cuentan con una vivienda propia.

Desde el Municipio señalaron que la construcción de estas seis unidades habitacionales representará un paso importante para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias y reafirmaron el compromiso de continuar impulsando políticas que favorezcan el acceso a la vivienda y el desarrollo de la comunidad.