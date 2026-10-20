Comallo acordó una nueva pauta salarial para los empleados municipales

El intendente Raúl Hermosilla confirmó un incremento de $100.000 al salario básico, que se abonará en dos cuotas. Además, se mantendrán los aumentos por IPC y el bono de $60.000. El acuerdo establece la pauta salarial hasta enero de 2027 inclusive.

La Municipalidad de Comallo acordó este lunes una nueva pauta salarial con los gremios que representan a los trabajadores municipales, tras una reunión convocada a pedido de los sindicatos.

Según informó el intendente Raúl Hermosilla, durante el encuentro se intercambiaron opiniones y, finalmente, se alcanzó un acuerdo sobre las condiciones salariales para los próximos meses.

Entre los puntos establecidos, se resolvió mantener los aumentos vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y continuar con el pago del bono de $60.000.

Además, se acordó incorporar un incremento de $100.000 al salario básico, que se aplicará en dos cuotas: $60.000 con los haberes de noviembre de 2026 y los $40.000 restantes con el sueldo de enero de 2027.

De esta manera, quedó definida la pauta salarial de los empleados municipales de Comallo hasta enero de 2027 inclusive.