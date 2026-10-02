La Pasión del Maruchito: IUPA prepara una nueva celebración

El 24 de octubre, Aguada Guzmán volverá a reunir a las comunidades rionegrinas en una jornada de arte, cultura y deporte organizada por el IUPA junto a las áreas de Deporte y Cultura de Río Negro y el comisionado de fomento local.

Está prevista la participación de delegaciones de las Escuelas de Arte Popular del IUPA de distintas localidades de Río Negro. Estudiantes y docentes podrán compartir sus producciones en dos escenarios y participar en ensambles de música y danza con obras y cuadros alusivos al Maruchito.

El festival también permitirá mostrar el trabajo desarrollado durante el año por estudiantes y docentes, compartir experiencias entre las distintas comunidades y generar un espacio de encuentro en torno a las expresiones artísticas.

La Carrera del Maruchito incorpora el deporte al encuentro

La jornada volverá a incluir la Carrera del Maruchito, cuya primera edición, realizada en 2025, reunió a más de 200 participantes. Su incorporación sumó una propuesta deportiva al festival, vinculada con el paisaje y la historia del lugar.

La carrera nació como un desafío a campo traviesa y tiene un sentido ligado a la historia de Pedro Farías: recorrer la estepa y recordar las huellas por las que transitaban las antiguas caravanas. De esta manera, el homenaje incorpora también el movimiento y el contacto con el territorio como formas de expresión.

Una celebración sostenida por la comunidad

El festival acompaña una tradición popular anterior a su creación, sostenida por vecinos y peregrinos que se acercan a la ermita del Maruchito para recordar, agradecer y renovar su devoción. En sus distintas ediciones, ese encuentro ha reunido procesiones, música, danzas y baile campero. Según la cobertura del Diario Río Negro, la organización estimó una concurrencia de unas 3.000 personas en 2025.

La celebración recuerda a Pedro Farías, un niño que trabajaba acompañando a una caravana de troperos. Según la historia transmitida de generación en generación, fue asesinado en 1919 por querer tocar una guitarra, en Barda Colorada, entre Aguada Guzmán y Cerro Policía. Con el tiempo, su memoria dio origen a una devoción que lo reconoce como el santo de los caminos y protector de quienes recorren la estepa.

En 2019, al cumplirse cien años de aquella historia, el IUPA impulsó la primera edición del festival. En 2021, la Legislatura de Río Negro le otorgó el carácter de Fiesta Provincial.

Para la universidad, sostener este encuentro permite acercar la formación artística, reconocer los saberes populares y acompañar a quienes mantienen viva la cultura en cada pueblo y paraje. La propuesta vincula la formación artística con las expresiones culturales y comunitarias de la región.

El 24 de octubre, Aguada Guzmán será nuevamente el punto de encuentro para compartir propuestas de música, danza y deporte en torno a la historia del Maruchito.

La programación completa, los horarios y los detalles de participación en la carrera se darán a conocer próximamente.