El avión Mirage ya está en Bariloche para formar parte del Museo Malvinas

Ante la atenta mirada de transeúntes que se vieron sorprendidos en distintos puntos de la localidad, este miércoles llegó a Bariloche un avión Mirage III que será una pieza fundamental del Museo Memorial Malvinas cuya inauguración se encuentra programada para el próximo 6 de septiembre.

Se trata de una aeronave que fue utilizada en las Islas Malvinas y posteriormente reconstruida por la Fuerza Aérea Argentina y que esta mañana fue trasladado desde el Aeródromo Nahuel Huapi hasta la zona del Puerto San Carlos, donde próximamente se abrirán las puertas del Museo.

Este avión, que será instalado como símbolo de soberanía y en homenaje a los héroes de Malvinas, conforma un elemento especial ya que es el último que queda operativo de los que fueron utilizados durante el conflicto bélico y fue el que participó en 16 intervenciones durante el mismo, por lo que su presencia en la localidad tiene un tinte sumamente emotivo.

Cabe destacar que el Museo Memorial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Bariloche conformará un paseo único destinado a rememorar a través de diferentes elementos a quienes pusieron el cuerpo en defensa de la Soberanía Nacional, manteniendo viva la memoria de las Islas Malvinas.