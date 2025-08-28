Jacobacci Regionales

Convocatoria para feriantes en el 109° Aniversario de Jacobacci

Ricardo Manrique 3 horas ago

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, a través de la Secretaría de Gobierno, Obras y Servicios Públicos y el equipo del Área de Bromatología, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para participar como feriantes en el Predio del 109° Aniversario.

Las inscripciones se realizan en la oficina municipal ubicada en calle Hansen Sellen, de lunes a viernes de 09:00 a 12:30 horas.

Los cupos son limitados por rubro en los siguientes espacios:

  • Paseo de Artesanos y Productos Regionales
  • Paseo Gastronómico
  • Área destinada a food trucks
  • Sector delimitado para la reventa de productos manufacturados

Quienes estén interesados podrán solicitar más información y reservar sus lugares directamente en la oficina de inscripción, o bien a través del correo electrónico: bromatologia@municipalidadjacobacci.com.ar

