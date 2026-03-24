La tuberculosis existe y se puede prevenir desde el nacimiento con la BCG

Este 24 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Tuberculosis, y el Ministerio de Salud de Río Negro recuerda la importancia del acceso y diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado, las medidas de cuidado para reducir la transmisión y mejorar la calidad de vida de las personas que enferman.

La Coordinadora del programa provincial de Tuberculosis, Gabriela Vázquez, resaltó que la detección temprana es una de las principales herramientas para combatir esta enfermedad.

Destacó que es fundamental vacunar con la BCG a niñas y niños recién nacidos. Es una dosis antes de egresar de la maternidad y previene las formas graves de tuberculosis.

“La vacuna está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación. Es gratuita, segura, eficaz y está disponible en todos los vacunatorios de la provincia”, recordó.

Además, Vázquez remarcó que en Río Negro “tanto el diagnóstico como el tratamiento de la tuberculosis son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia.

En este sentido, el programa provincial de Tuberculosis fortalece, a través de los equipos de salud, la búsqueda activa de casos en comunidades y grupos con vulnerabilidades para esta enfermedad; la atención y diagnóstico en centros de salud y hospitales públicos-privados y el acceso al tratamiento gratuito con el acompañamiento a todas las personas diagnosticadas.

Como resultado del ese esfuerzo, “los casos notificados en 2025 fueron 80 siendouna tasa de 10,1 por 100.000 habitantes y en 2024 fueron 97 los casos notificados representando un descenso de 17,5% entre los dos años”, explicó.

Por esta razón, “es responsabilidad de todos tomar medidas de precaución, entre ellas el lavado de manos frecuente, cubrirse la boca con el pliego del codo al estornudar o toser, ventilar diariamente todos los ambientes de la casa, aulas y espacios de trabajo y procurar una alimentación equilibrada y saludable”.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente los pulmones, aunque puede comprometer otros órganos. Es curable con un tratamiento adecuado y el acompañamiento de los equipos de salud.

El grado de presencia de la tuberculosis en una comunidad está relacionado con la cantidad de personas con la enfermedad en los pulmones, que son los que pueden transmitir la bacteria. Cuanto más rápidamente se identifique a estas personas, se las trate y cure adecuadamente, menor será la transmisión de la comunidad y la aparición de casos nuevos.

Los principales síntomas son la tos con expectoración de flema o moco por más de 15 días, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y/o cansancio, pudiendo llegar a eliminar sangre con la tos. La persistencia de la tos es suficiente motivo para consultar en el hospital o centro de salud más cercano.