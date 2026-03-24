La democracia, base del rumbo y el desarrollo de Río Negro

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con la democracia, con la memoria colectiva y con la defensa de los derechos humanos. “La democracia es la base desde la cual se toman decisiones, se planifica el desarrollo y se proyecta el crecimiento de Río Negro”, destacó el gobernador Alberto Weretilneck.

La fecha convoca a recordar uno de los capítulos más dolorosos de la historia argentina y a renovar el compromiso con la verdad y la justicia, como pilares de una convivencia democrática basada en el respeto, el diálogo y la paz social.

En ese marco, la Provincia ratifica su convicción de que la democracia es el único camino posible para construir una sociedad más justa, fortalecer las instituciones y dar respuestas a las necesidades de la comunidad.

Weretilneck sostuvo que “la democracia es el único camino que tenemos como sociedad” y afirmó que “es desde ahí que debemos seguir construyendo una provincia con oportunidades, con desarrollo y con un Estado presente que cuide a su gente”.

Río Negro reafirma la importancia de sostener viva la memoria y de seguir construyendo futuro sobre valores democráticos, con una mirada colectiva, respeto por los derechos humanos y un compromiso permanente con las y los rionegrinos.