La Provincia releva invernaderos para acompañar la producción familiar

Con el objetivo de consolidar el acompañamiento a la producción de alimentos en toda la provincia, el programa Invernaderos lleva adelante un relevamiento de los espacios productivos para conocer su estado y planificar acciones que permitan fortalecer su funcionamiento.

Actualmente, Río Negro cuenta con 131 invernaderos distribuidos en distintas localidades, donde más de 1.300 familias desarrollan producción familiar y comunitaria, generando alimentos para el autoconsumo y fortaleciendo la seguridad alimentaria en sus comunidades.

El relevamiento se realiza de manera articulada con las comisiones de fomento y tiene como finalidad verificar el estado de cada estructura, identificar cuáles se encuentran en funcionamiento y detectar las necesidades de reparación o incorporación de materiales para garantizar su continuidad.

Desde el equipo técnico del programa explicaron que “en el relevamiento observamos cuáles son las refacciones que necesitan los invernaderos. Por lo general, se trata del recambio parcial del nylon de cobertura; en algunos casos también es necesario reemplazar caños de la estructura y reparar los puntos de acceso para que puedan seguir funcionando en óptimas condiciones”.

Mientras avanzan estas tareas, los invernaderos continúan trabajando con los plantines de la temporada otoño-invierno, entre ellos brócoli, puerro, espinaca y lechuga. Además, en los primeros días de agosto comenzará la siembra de los plantines de primavera-verano, que serán entregados a fines de septiembre. En paralelo, continuarán las capacitaciones en huerta agroecológica, armado de microtúneles y producción de compost.

Estas acciones se enmarcan en el acompañamiento integral que el programa Invernaderos desarrolla en todo el territorio, promoviendo la producción de alimentos y el aprendizaje en torno al cultivo.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa impulsando políticas públicas que fortalecen la producción familiar, promueven la seguridad alimentaria y acompañan a las comunidades en el desarrollo de sus propios alimentos en cada región de la provincia.